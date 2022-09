Durg: चुनाव के 6 महीने बाद भी Bhilai Nigam को नहीं मिले 11 एल्डरमैन, जानिए क्यों हो रही है देरी

Durg

दुर्ग, 02 सितम्बर। छत्तीसगढ़ के बीते निकाय चुनाव में भिलाई नगर निगम में जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस ने महापौर औऱ सभापति के पद पर विजेता पार्षदों की नियुक्ति तो हो चुकी है। लेकिन अब तक एल्डरमेन की नियुक्ति नही की जा सकी है। नगर पालिक निगम भिलाई में नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की वापसी होने के बाद ही एल्डरमैन पदों के लिए जोड़-तोड़ की कवायद शुरू कर दी गई थी। लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी इस पर निर्णय नही लिया जा सका है।

सामाजिक व्यक्तियों को दिया जाए प्रतिनिधित्व

नगर पालिक निगम भिलाई के चुनाव के दौरान खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, पूर्व विधायक प्रदीप चौबे, क्रेडा के उपाध्यक्ष विजय साहू सभी ने मिलकर निगम चुनाव में जीत के लिए सामाजिक संगठनों की बैठक लेकर उन्हें कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की थी। चुनाव के नतीजे के अनुसार सामाजिक प्रतिनिधियों को आगे लाने की पेसकश की गई थी। जिसके चलते अब संगठन ने नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के उन सभी समाजिक प्रतिनिधियों को एल्डरमैन के रूप में नियुक्त करने कि मंशा जाहिर की हैं।

वरिष्ठ नेताओं की बैठक में दिए गए हैं निर्देश

दरअसल आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस संगठन ने सभी प्रतिष्ठित व सामाजिक लोगों को एल्डरमैन पद के लिए नियुक्त किए जाने की मंशा जाहिर की है। जिसके तहत पूर्व में हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक में भिलाई नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सहयोग करने वाले सामाजिक प्रतिनिधियों को एल्डरमैन पद दिए जाने की बात पर चर्चा की गई।

बहुत जल्द जारी होगी एल्डरमैन की सूची

दरअसल नगर निगम चुनाव के बाद रिसाली चरोदा जैसे नगर निगमों ने अपने एल्डरमैन की घोषणा कर दी है। जिसके बाद अब भिलाई नगर निगम के एल्डरमैन की सूची का लोगों को इंतजार है। बहुत जल्द भिलाई नगर निगम के 11 एल्डमेन के सूची की घोषणा भी कर दी जाएगी। वहीं कई नेता एल्डरमैन बनने के लिए बंगलों के चक्कर लगा रहे हैं। क्योंकि नगर निगम एक्ट के तहत एल्डरमेन को पार्षद की तरह ही मानदेय व विकास निधि दी जाती है जिसके चलते आने वाले समय में वे पार्षद के लिए अपनी तैयारी जनता के बीच रहकर कर सकते हैं।

नगर निगम एक्ट के तहत इन लोगों होती है नियुक्ति

दरअसल नगर निगम एल्डरमैन के पदों पर ऐसे लोग नियुक्ति की जाती है जो समाज में प्रतिष्ठित हो खेल स्वास्थ्य सेवा समाज सेवा या अन्य जन सरोकार क्षेत्र से जुड़े हो इसके साथ ही इसके लिए वे सभी योग्यताएं आवश्यक हैं। जो एक पार्षद के चयन हेतु आवश्यक होते हैं। इनकी सभी मानदेय व भत्ते निर्वाचित पार्षदों के समान ही होते हैं। इन्हें सबंधित क्षेत्र के के लिए पार्षदों के समान ही राशि दी जाती है। भिलाई इससे पहले भी राजनीतिक दलों ने अपने समर्थकों को एल्डरमैन पद से नवाजा है।

सत्ता और संगठन में नहीं बन पा रहा तालमेल

भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल का कहना है कि फिलहाल अभी संगठन की ओर से कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। लेकिन भिलाई नगर निगम में शासन के प्रतिनिधि के रूप में 11 एल्डरमैन की नियुक्ति जल्द की जाएगी। लेकिन संगठन के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भिलाई में 11 एल्डरमैन पदों की नियुक्ति के लिए संगठन और वर्तमान विधायक महापौर आयोग मंडल के सदस्यों के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा है। क्योंकि संगठन के निर्देश के अनुसार शहर के सामाजिक प्रतिनिधियों को एल्डरमैन पद दिया जाना है। लेकिन नगर निगम चुनाव के टिकट वितरण के दौरान निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और विधायक देवेंद्र यादव व महापौर के संपर्क में रहे सभी समर्थकों को भी एल्डरमैन के पद दिए जाने का आश्वासन दिया गया है।

दिखा सकते हैं बगावती तेवर

टिकट वितरण के दौरान नगर निगम चुनाव में कई ऐसे कांग्रेसी प्रत्याशियों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भरा था। जो दोनों दलों के लिए मुसीबत बन चुका था। लेकिन बाद में ऐसे लोगों को एल्डरमैन व संगठन में जिम्मेदारी दिए जाने के नाम पर समझा लिया गया था। लेकिन ऐसा नहीं करने पर वह फिर आने वाले चुनाव में बगावती तेवर दिखा सकते हैं। जिससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब इस बात को लेकर भिलाई विधायक व महापौर नीरज पाल पार्टी संगठन के बीच तालमेल बनाने की कोशिश में लगे हैं।

