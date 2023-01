DURG: चुनावी साल में भाजपा जल्द तय करेगी भिलाई निगम का नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष को सौंपी गई सूची

भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के बाद अब तक नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष तय नहीं किए हैं ।चुनावी साल में अब भाजपा प्रतिपक्ष तय करने जा रही है। जिसकी सूची प्रदेश अध्यक्ष को भेजी है।

Durg

oi-Manendra Patel

छत्तीसगढ़ में साल 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन अब तक प्रदेश के नगर निगमों में भाजपा को अब तक अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं मिल सका। इसलिए भिलाई दुर्ग के भाजपा नेताओं ने अब इस बात पर मंथन शुरू कर दिया कि आखिर किसे निगम का नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। इसके अलावा भिलाई निगम की आथिर्क स्थिति खराब होने के कारण भिलाई निगम के कर्मचारियों को दो माह का वेतन का भुगतान नहीं गया है।

पार्षदों को बुलाकर की गई चर्चा

भाजपा नेताओं ने नगर पालिका निगम भिलाई में सत्ता पक्ष को घेरने के लिए भाजपा के पार्षदों के बीच से नेता प्रतिपक्ष का नाम का चयन कर सूची प्रदेश अध्यक्ष को भेज दी है। आपको बता दें कि इसके लिए भाजपा के प्रभारी और सह प्रभारी सहित बड़े नेताओं ने बैठक बुलाई। भिलाई निवास में करीब 5 घंटे की बैठक में सभी 24 पार्षदों को बुलाकर एक-एक कर चर्चा की गई। जिसके बाद नामों में सहमति न होने पर कुछ नामों का पैनल बनाया गया है।

संतोष पाण्डेय बोले-सभी भाजपा पार्षद एक

आला नेताओं का कहना है कि जल्द ही नाम की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन आपसी खींचतान और गुटबाजी के चलते अब तक किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन सकी है। इसलिए नामों के पैनल बनाकर प्रदेश अध्यक्ष को भेजे गए हैं। हालाकिं बैठक में आए सांसद संतोष पाण्डेय का कहना है कि उनके सभी भाजपा पार्षद एक हैं। जिस तरह से वे मिलकर प्रदेश सरकार और शहर सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहें है।

English summary

DURG: In the election year, BJP will soon decide the leader of opposition of Bhilai Corporation, the list submitted to the state president