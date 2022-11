Delhi Ka Mausam: राजधानी में कोहरे भरी सुबह, AQI पहुंचा 315, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम?

Delhi

oi-Ankur Sharma

दिल्ली में आज का मौसम (Weather in Delhi Today): दिल्ली की सुबह आज घने कोहरे के साथ हुई है। लोगों को सुबह-सुबह सर्द हवाओं का भी एहसास हुआ है तो वहीं स्मोग की गहरी चादर अभी भी यहां छाई हुई है। लोगों का आज सुबह मफलर और जैकट में देखा गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में तेजी से पारा गिरेगा और लोगों का ठंड का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली के पारा गिरने की वजह पहाड़ों पर तेजी से हो रही बर्फबारी और बारिश है।

कश्मीर में अभी से ही कई जगहों पर पारा माइनस में चल रहा है, इसी कारण दिल्ली के न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट जारी है, आज भी यहां न्यूनतम तापमान 07 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है और दिन में धूप निकल सकती है। लेकिन कल की तुलना में आज यहां प्रदूषण बहुत ज्यादा है। रविवार को दिल्ली में AQI 315 पहुंच गया है।। The Central Pollution Control Board के मुताबिक आज सुबह दिल्ली के AQI की स्थिति निम्नलिखित थी...

ये है मापदंड

अगर NCR की बात करें तो आज नोएडा में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 23 डिग्री, गाजियाबाद में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और अधिकतम तापमान 21 डिग्री और गुरुग्राम में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और अधिकतम तापमान 22 डिग्री रह सकता है। जबकि आज भी हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड में आज भी बारिश और बर्फबारी के आसार हैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्यप्रदेश में शाम को कोहरा देखने को मिलेगा तो वहीं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में आज भी बारिश होने की और ठंडी हवाएं चलने की आशंका है।

Weather: कश्मीर में पारा शून्य के नीचे, सीकर जबरदस्त ठंडा, चेन्नई-बेंगलुरु में आज भी होगी बारिश

As winter sets in, a layer of smog prevails in the morning over the national capital Delhi. Air quality is in 'Very Poor' category with an overall AQI of 315. pic.twitter.com/LrULkr4XU8