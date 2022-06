लड़की ने राजस्थान के मंत्री के बेटे पर लगाया था रेप का आरोप, अब दिल्ली में पीड़िता का हुआ ये हाल

Delhi

नई दिल्ली, 12 जून: राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली 23 वर्षीय महिला पर शनिवार को दिल्ली में हमला हुआ है। पीड़िता को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 23 वर्षीय महिला पर शनिवार को दिल्ली में एक सड़क पर स्याही से हमला किया गया है। जिसके बाद उसे एम्स के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट करवाया गया है। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

This is unbelievable ! The girl who registered an FIR of Rape against Minister’s Son in Rajasthan has been attacked by some chemical by two unknown men in Delhi…Now admitted in Delhi hospital….this is total abuse of power. ⁦@ashokgehlot51⁩ ji Pls take strict action pic.twitter.com/fcdh3eLedx