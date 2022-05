हाय गर्मी! दिल्ली में पड़ रही गर्मी में लोगों को सूझ रही मस्ती, सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़

Delhi

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 15 मई: उत्तर भारत गर्मी की भीषण चपेट में है। गर्मी के साथ चल रही झुलसा देने वाली लू ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। गर्मी के प्रकोप के आगे जहां लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली की गर्मी को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहा मीम्स का दौर आपको भी हंसने पर मजबूर कर देगा।

आप भी देखिए दिल्ली की गर्मी पर बने मीम्स

We can’t advocate the rest, but a trip to Ladakh is hand-down the best way to get away from this heat.

Tell us what you do to escape the heat, and we’ll share the best comments on our stories.#InterMiles #HaayeGarmi #HeatWave #Summer #meme #LehLadakh #InterMilerOnTheGo pic.twitter.com/clhv9Dw9sg