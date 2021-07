दिल्ली की लाजपत नगर मार्केट अगले आदेश तक बंद, कोरोना नियमों के उल्लंघन पर DDMA ने लिया एक्शन

Delhi

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, जुलाई 05: कोरोना की दूसरी लहर की भयानक चपेट में आए दिल्ली की स्थिति में अब बहुत सुधार हो गया है। कोरोना के नए मामलों में भारी गिरावट आने के बाद सरकार की ओर से अब धीरे-धीरे सब चीजों की छूट दी जा रही है। ऐसे में बाजार से लेकर शॉपिंग मॉल्स सब खुलने लगे हैं, लेकिन इस दौरान कुछ लापरवाही भी सामने आ रही है, जिसके बाद अब प्रशासन सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हट रहा है। ऐसे में दिल्ली के लाजपत नगर बाजार को कोरोना नियमों के उल्लंघन करने पर बंद कर दिया है। अब अगले आदेश तक बाजार बंद ही रहेगा।

इसके साथ ही जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने लाजपत नगर मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन को कारण बताने के लिए कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। बता दें कि कोरोना के नियमों के उल्लंघन को लेकर दिल्ली में कई बाजारों को बंद करने का फैसला किया गया है।

