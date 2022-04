'हमारे जवान व्यस्त हैं, 10 दिन पहले सूचना दिया करें', दिल्ली पुलिस ने MCD को क्यों लिखी ये चिट्ठी

Delhi

oi-Prashanth Rai

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सरिता विहार थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के अभियान को लेकर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली पुलिस से सहायता मांगी थी, जिसपर दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया है। दिल्ली पुलिस ने एसडीएमसी से कहा है कि थाना सरिता विहार के पुलिस कर्मियों की अन्य कानून व्यवस्था/जांच कार्यों में पूर्व-नियुक्ति/पूर्व-व्यवसाय के कारण, वार्ड संख्या 1 में अतिक्रमण हटाने के अभियान को चलाने में एसडीएमसी कर्मचारियों की सहायता के लिए पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

Due to pre-engagement/pre-occupation of Police Staff of PS Sarita Vihar in other law and order/investigation duties, it is not possible to provide sufficient staff to assist SDMC staff in carrying out encroachment removal drive in ward no. 101-S today: Delhi Police to SDMC