सुशांत के जीवन पर बन रही फिल्म पर रोक की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता को भेजा नोटिस

Delhi

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली,अप्रैल 20। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर बन रही फिल्म को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस गया है। दरअसल, सुशांत के पिता ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने सुशांत के जीवन पर बन रही फिल्म पर रोक लगाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अब फिल्म निर्माता को नोटिस भेजा है।

Delhi High Court issues notice to makers of films on late actor Sushant Singh Rajput's life, on a plea by his father seeking a ban on the release of any such movie. pic.twitter.com/9npa9rFq1H