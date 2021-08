पीड़ित परिवार से मिले CM केजरीवाल, कहा- बच्ची की संदिग्ध मौत मामले की होगी मजिस्ट्रेट जांच

Delhi

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, अगस्त 04। दिल्ली कैंट इलाके में एक 9 साल की बच्ची के साथ कथित रूप से रेप और फिर उसकी हत्या के मामले में अब नेताओं की दखलअंदाजी शुरू हो गई है। दरअसल, बुधवार को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पीड़ित परिवार से जाकर मुलाकात की।

पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए देगी दिल्ली सरकार

बच्ची के माता-पिता से मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनके दुख की भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की मदद की घोषणा करती है। अरविंद केजरीवाल ने इसके अलावा पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश देने की भी बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में बेहतर से बेहतर वकीलों को नियुक्त कियाा जाएगा, ताकि दोषियों को कड़ी सजा मिल सके। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली में क़ानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कड़े कदम उठाए।

I met her parents. Her loss can't be compensated for but Delhi govt will provide them Rs 10 Lakhs ex-gratia. We'll order magisterial inquiry & appoint top lawyers so that culprits get strict punishment: Delhi CM after meeting parents of minor girl who was allegedly raped-murdered pic.twitter.com/UazyOop2kG