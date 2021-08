दिल्ली: मयूर विहार में 6 साल की बच्ची से दरिंदगी, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती

Delhi

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 12 अगस्त। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एक बार फिर रेप की वारदातों को लेकर शर्मसार है। अभी पुराना नांगल इलाके में नाबालिग से बलात्कार और हत्या का मामले को लेकर विवाद जारी ही था कि बुधवार को दिल्ली के मयूर विहार इलाके में एक 6 साल की बच्ची के यौन शोषण से हड़कंप मच गया। इस घटना में दिल्ली पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच में जुट गई है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

गौरतलब है कि दिल्ली में कुछ दिनों पहले 9 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले पर देशभर में आक्रोश है। इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वारदात के एक सप्ताह बाद दिल्ली में फिर एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि 6 साल की बच्ची से रेप मामले में आईपीसी की धारा 376 एबी (12 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप), पॉक्सो एक्ट और एससी/एसटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

A person has been arrested for allegedly sexually assaulting a 6-year-old girl in Delhi's Mayur Vihar PS area. A case has been registered under Section 376 AB (punishment for rape on a woman under 12 years of age) of IPC and relevant sections of POCSO & SC/ST Act: Delhi Police