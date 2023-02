Budget 2023: 'दिल्लीवालों के साथ फिर से सौतेला बर्ताव... ' बजट से क्यों खफा सीएम केजरीवाल? जानिए यहां

आज के बजट से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खुश नहीं हैं, उन्होंने कहा कि 'इस बजट में महंगाई से कोई राहत नहीं,बेरोज़गारी दूर करने की कोई ठोस योजना नहीं है।'

Budget 2023 (सीएम अरविंद केजरीवाल): आज वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम संपूर्ण बजट पेश किया, जिसे कि उन्होंने अमृतकाल का पहला बजट बताया। आज उन्होंने कई बड़े ऐलान किए है जिसमें सबसे बड़ी बात टैक्स से जुड़ी हुई है, उन्होंने बुधवार को संसद में ऐलान किया कि अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।इसी के साथ ही इस बजट में महिलाओं, किसानों, युवाओं और छात्रों के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं।

