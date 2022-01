'देश का मेंटोर' कार्यक्रम बंद कराने के लिए BJP ने किया NCPCR का इस्तेमाल: मनीष सिसोदिया

Delhi

नई दिल्ली, 14 जनवरी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने स्कूल के बाद बच्चों और युवाओं को अलग-अलग क्षेत्र में करियर के लिए प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए 'मेंटर' कार्यक्रम शुरू किया था। पिछले साल अक्टूबर में आप ने 'देश का मेंटोर' कार्यक्रम लॉन्च किया। अब छत्तीसगढ़ में एक बीजेपी कार्यकर्ता ने इस कार्यक्रम के खिलाफ शिकायत करते हुए इसे रोकने की मांग की है। शिकायत पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर पलटवार किया है।

शुक्रवार को अपने एक बयान में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, 'बीजेपी नहीं चाहती है कि आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा शुरू किया गया 'देश का मेंटोर' कार्यक्रम जारी रहे, इसलिए उन्होंने छत्तीसगढ़ के एक बीजेपी कार्यकर्ता की शिकायत पर इस कार्यक्रम को रोकने के लिए एनसीपीसीआर का इस्तेमाल किया। जिसके द्वारा कहा गया कि यह (देश का मेंटोर कार्यक्रम) एक बच्चे की सुरक्षा के लिए "खतरा" है।' बता दें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने दिल्ली सरकार से देश का मेंटोर कार्यक्रम तब तक के लिए निलंबित करने के लिए कहा है, जब तक इसकी खामियों को दूर न कर लिया जाए।

