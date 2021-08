दिल्ली में 4 साल की मासूम से रेप, आरोपी ने टॉफी देने के बहाने की दरिंदगी

Delhi

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 01 सितंबर: देश की राजधानी दिल्ली में मासूम बच्चियों से हैवानियत थमने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में जहां एक 9 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर रेप के बाद मर्डर की घटना सामने आई थी। वहीं अब मंगलवार (31 अगस्त) को दिल्ली के बापा नगर में 4 साल की बच्ची से रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी शख्स ने 4 साल की बच्ची को टॉफी देने के बहाने फैक्ट्री में ले जाकर उसके साथ रेप किया।

आरोपी की पहचान दीपेश के रूप में हुई है, जो बच्ची के घर के पड़ोस में एक जींस बनाने की फैक्ट्री में काम करता था। पुलिस ने बताया कि बच्ची अक्सर वहां खेलने के दौरान जाती थी। इस दौरान बच्ची से रेप की बुरी नीयत से वो 4 साल की मासूम को टॉफी देने के बहाने फैक्ट्री में ले गया और उसके साथ दरिंदगी की।

A four-year-old girl was allegedly sexually assaulted in Bapa Nagar area of Delhi. The accused used to work in a jeans manufacturing factory near her residence. Case registered under POCSO Act; accused arrested and sent to jail.