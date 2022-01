दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा और बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, दो महिला समेत पांच नकस्ली मारे गए

Chhattisgarh

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली, 18 जनवरी। छत्तसीगढ़ के अलग-अलग नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए कई नकस्लियों को मार गिराया। सुरक्षाबलों ने छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर में ऑपरेशन चलाया, जिसमें 2 महिला समेत 5 नकस्लियों को मार गिराया गया। बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुदंरराज पी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें 2 महिला नक्सली समेत चार नक्सली मारे गए। वहीं सुकमा जिले में एक महिला नक्सली को मार गिराया है।

उन्होंने बताया कि उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। सुंदरराज ने बताया कि पुलिस को तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र में नकस्लों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद तेलंगाना के ग्रेहाउंड्स बल और बीजापुर जिले से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और डीआरजी के जवान ने सर्च ऑपरेशन चलाया। उन्हें सूचना मिली थी कि पेरूर, ईलमिड़ी और उसूर इलाके में तेलंगाना राज्य समिति के माओवादी नेताओं सुधाकर और वेंकटापुरम समेत लगभग 50 नसक्ली मौजूद है।

उन्होंने बताया कि मंगलवार को सुबह सात बजे बीजापुर के ईलमिड़ी थाना क्षेत्र के सेमलडोडी गांव में नकस्लियों ने सुरक्षा बल के जवानों पर गोलीबारही शुरू कर दी, जिसके बाद इधर से भी जबावी कार्रवाई की गई और कई नकस्लियों को मार गिराया गया। अब तक दो महिला समेत पांच नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं।

