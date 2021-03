एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिले, पिता-बेटे फांसी के फंदे पर, घर की महिलाओं के शव जले हुए बरामद

Chhattisgarh

oi-Pallavi Kumari

दुर्ग: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक ही परिवार के पांच लोगों के शव पुलिस को संदिग्ध अवस्था में बरामद हुए हैं। घटना के बाद से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है। मामले की जानकारी आईजी दुर्ग रेंज विवेकानंद सिन्हा ने दी है। विवेकानंद सिन्हा ने कहा कि दुर्ग में एक परिवार के पांच सदस्यों के शव बरामद किए गए हैं। शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का लगता है। पुलिस ने घटना स्थल से एक नोट भी बरामद किया है। मामले में आगे की जांच जारी है। पुलिस इस पूरी वारदात की जांच हर पहलू से कर रही है।

विवेकानंद सिन्हा ने कहा कि दुर्ग जिले के पाटन थाना क्षेत्र के बठेना गांव का ये परिवार रहने वाला था। जिसमें से राम बृज गायकवाड़ (52), बेटा संजू (24), पत्नी जानकी बाई (47), बेटी दुर्गा (28) और ज्योति (21) के शव बरामद किए गए हैं। इसमें से पिता राम बृज गायकवाड़ और बेटा संजू का शव पुलिस को मकान में छत के सहारे फांसी पर लटके हुआ मिला। वहीं घटनास्थल के पास के खेत में तीन महिलाओं के जले हुए शव बरामद किए गए। पहचान करने पर पचा चला कि है ये राम बृज गायकवाड़ की पत्नी जानकी बाई और उनकी दोनों बेटी दुर्गा और ज्योति के शव थे।

Bodies of five members of a family found in Durg. The case appears to be of suicide, we have also recovered a note. Further investigation is being done: Vivekanand Sinha, IG Durg Range #Chhattisgarh pic.twitter.com/iwEClbDkUX