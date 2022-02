तमिलनाडु में 11 साल के बाद निकाय चुनाव, DMK ने किया सभी निगमों में जीत का दावा

Chennai

oi-Love Gaur

चेन्नई, 19 फरवरी: तमिलनाडु में 11 साल के लंबे अंतराल के बाद शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदान किया जा रहा है। शनिवार को एक ही चरण में सुबह सात बजे से शुरू हुआ मतदान शाम छह बजे तक चलेगा। शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के तहत 21 निगमों, 138 नगर पालिकाओं और 490 नगर पंचायतों में 12,607 पदों के वोटिंग की जा रही है। इस दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उनके बेटे एवं विधायक उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला।

सीएम एमके स्टालिन ने चेन्नई के तेयनमपेट में एसआईईटी कॉलेज में मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम न केवल हमें वोट देने वालों को बल्कि सभी को सुशासन दे रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने दावा करते हुए कहा कि हमारा गठबंधन सभी 21 निगमों को जीतेगा।

