तमिलनाडु में पेट्रोल-डीजल बना मुद्दा, मछुआरों ने कहा- जो पार्टी देगी सस्ता डीजल उसे ही देंगे अपना वोट

Chennai

oi-Kapil Tiwari

रामेश्वरम। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी एक बड़ा मुद्दा है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि तमिलनाडु के रामेश्वरम में मुछआरा यूनियन ने तय किया है कि जो पार्टी उन्हें बिना टैक्स का डीजल मुहैया कराएगी, हम उसी पार्टी को अपना वोट देंगे। तमिलनाडु मछुआरा एसोसिएशन का कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दाम इस वक्त बहुत अधिक बढ़े हुए हैं और ईंधन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, ऐसे में जो पार्टी हमें सिर्फ उत्पादन शुल्क पर डीजल देगी उसे ही हम अपना वोट देंगे।

Rameswaram: Currently, diesel prices are really high. Fuel is a necessity for us, the party which provides diesel at production cost, without taxes, we have decided to vote for them in the upcoming #TamilNaduElections2021 : NJ Bose of Tamil Nadu Fishermens' Association pic.twitter.com/pLFsxCxMog