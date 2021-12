चंडीगढ़: स्कूलों की सर्दियों की छुट्टियां कोरोना की वजह से बढ़ीं, 20 दिसंबर से 7 जनवरी तक रहेंगे बंद

Chandigarh

चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा की राजधानी एवं देश के केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में स्कूलों के शीतकालीन अवकाश को बढ़ा दिया गया है। यहां प्रशासन ने आज बताया कि, कोविड-19 के मद्देनजर एहतियाती उपाय के तौर पर केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शीतकालीन अवकाश फिर से निर्धारित किया गया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, अब स्कूलों में 20 दिसंबर से 7 जनवरी तक छुट्टी रहेगी।

अब 10 जनवरी को खुल सकते हैं स्कूल

चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन आॅफिस की ओर से कहा गया, "स्कूलों में 20 दिसंबर से 7 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। 10 जनवरी को स्कूल फिर से खुलेंगे।"

District Education Office, Chandigarh reschedules winter vacations in govt & govt-aided schools in the UT as a precautionary measure, in wake of #COVID19.

