इलेक्ट्रिक कार और स्कूटर के बाद अब बनेंगे E-Highway, जानें क्या ई-हाईवे, कहां बनेगी ऐसी पहली रोड?

नई दिल्ली। भारत सरकार ई व्हीक्लस पर लगातार जोड़ दे रही है। ई स्कूटी, ई कार को सरकार प्रमोट कर रही है। बढ़ते प्रदूषण और तेल की बढ़ती कीमतों से छुटकारा पाने के लिए लोग ई व्हीकल्स की ओर बढ़ रहे हैं तो वहीं अब केंद्र सरकार एक और नई तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार अब ई हाईवे( E Highway) बनाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी दी है और कहा कि सरकार जल्द ई हाईवे के निर्माण का काम शुरू करेगी।

What is E-highway? How far is India from its first such road? Nitin Gadkari share Detail of E highway