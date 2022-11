डॉलर के मुकाबले रुपया 71 पैसे मजबूत, घरेलू बाजार में भी तेजी, सेंसेक्स 100 अंक उछला

Business

oi-Neeraj Kumar Yadav

रुपए में तेजी से उछाल देखने को मिला है। शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 71 पैसे बढ़कर 80.69 पर पहुंच गया। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अमेरिकी सीपीआई डेटा में नरमी के साथ डॉलर इंडेक्स में गिरावट ने निवेशकों के धारणा को बदल दिया है। विदेशी मुद्रा व्यापारियों के मुताबिक पॉजिटिव घरेलू इक्विटी और कच्चे तेल की कीमतों में कमजोरी जैसे कारकों ने भी लोकल यूनिट का समर्थन किया है।

