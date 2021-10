Fuel Price: आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, इस महीने 13वीं बार हुआ इजाफा, जानें अपने शहर का रेट

Business

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर: कच्चे तेल के दाम बढ़ने की वजह से आज शनिवार (16 अक्टूबर) को भारत में फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। अक्टूबर में अब तक 3 दिनों को छोड़ दें तो इस महीने 13वीं बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। ईंधन की कीमतें 16 अक्टूबर को देश भर में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। आज पेट्रोल की कीमतों में 30 से 35 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई और डीजल की कीमतों में 33 से 37 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में शनिवार को पेट्रोल 35 पैसे की वृद्धि के साथ अपने उच्चतम स्तर 105.49 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई है। डीजल की कीमत में भी 35 पैसे की वृद्धि हुई, जिसके बाद दिल्ली में डीजल 94.22 रुपये प्रति लीटर है।

अक्टूबर में अब तक पेट्रोल 3.85 रुपये हुआ महंगा

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी का यह लगातार तीसरा दिन है। 12 और 13 अक्टूबर को दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। सितंबर के आखिरी हफ्ते में बढ़े दाम के बाद यह पेट्रोल की कीमतों में 15वीं बार और डीजल की कीमतों में 18वीं बार बढ़ोतरी हुई है।

अक्टूबर की आज 16 तारीख है और इससे पहले सिर्फ 3 दिन को छोड़कर 13 दिन पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े हैं। अक्टूबर में अब तक पेट्रोल 3.85 रुपये महंगा हुआ है। वहीं डीजल के इस महीने अब तक 4.35 रुपये दाम बढ़ गए हैं। अभी अक्टूबर का आधा महीना बचा ही है।

