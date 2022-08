जुलाई में GST कलेक्शन अब तक का दूसरा सबसे ज्यादा, 28% बढ़कर पहुंचा 1.49 लाख करोड़

Business

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 01 अगस्त: संसद में मानसून सत्र जारी है। ऐसे में वित्त मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि जुलाई में जीएसटी कलेक्शन 28 फीसदी बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपए रहा है। जुलाई महीने के लिए जीएसटी संग्रह 148,995 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जो पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 28 प्रतिशत अधिक है। 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से यह दूसरा सबसे बड़ा राजस्व है।

The gross GST revenue collected in the month of July 2022 is Rs 1,48,995 crores, the second highest ever & 28% higher than the revenues in the same month last year, says Ministry of Finance.