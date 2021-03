पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों से E-bikes कंपनियों की हुई चांदी, सेल में भारी उछाल

Business

oi-Akarsh Shukla

लुधियाना। देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल-डीजल की कीमतों ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कई शहरों में पेट्रोल शतक लगा चुका है। वाहन ईंधन की बढ़ती कीमतों से जहां एक तरफ हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रिक वाहन विक्रेताओं की इस समय चांदी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में पेट्रोल-डीजल कीमतों में उछाल के बाद इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री में अजब का इजाफा हुआ है।

Punjab: Rising fuel prices cause increase in E-bikes' sale in Ludhiana

"After fuel price hike, demand for electric cycles has gone up by 10-15% in last 2 months. We've launched E-bikes which will be available in North India from next week", says Onkar Singh Pahwa,Avon Cycles MD pic.twitter.com/IStBs56lB3