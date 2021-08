Bank Alert! 1 सितंबर से बदल जाएगा चेक पेमेंट का नियम, जानें RBI का नया रूल

Business

नई दिल्ली। बैंक खाते से जुड़े नियमों में समय-समय पर बदलाव होते रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अक्सर बैंकिंग लेन-देन को सुरक्षित बनाने के लिए नियमों में बदलाव करती रहती है। इसे के तहत आरबीआई ने चेक पेमेंट को और अधिक सुरक्षित बनाने के लि नियम जारी किया है, जिसे बैंकों को 1 सितंबर से लागू करने का निर्देश दिया गया है। बैंकों के इस नियम के मुताबिक चेक पेमेंट (cheque payment) के समय खाताधारकों को चेक इश्यू करने के साथ ही कुछ जानकारी बैंकों को देनी होगी। 1 सितंबर से आरबीआई के निर्देशों पर बैंकों के पॉजिटिव पे सिस्टम (positive pay system) को लागू करने का फैसला किया है।

