Union Budget 2021: सीतारमण ने गुरुदेव की कविता से की बजट भाषण की शुरुआत, कहा- 'Faith is the bird..'

Budget 2021: Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark says Nirmala Sitharaman : वित्त मंत्री निर्मता सीतारमण ने आज दशक का पहला बजट संसद में पेश किया है, उन्‍होंने बजट भाषण की शुरुआत में नोबेल पुरस्‍कार विजेता साहित्‍यकार -कवि और गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की मशहूर कविता का जिक्र करते हुए कहा कि 'Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark.' जिसका मतलब होता है 'विश्‍वास या भरोसा वह च‍िड़‍िया है जो गहरे अंधेरे में भी उजाला महसूस कर लेती है और गाती है।' वित्तमंत्री सीतामरण ने कहा कि 'इतिहास में यह पल एक नए युग की सुबह का है, जिसमें भारत उम्‍मीद की भूमि बनने की ओर अग्रसर है।'

वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार का बजट डिजिटल बजट है, ये ऐसे वक्त में आ रहा है जब देश की जीडीपी लगातार दो बार माइनस में चली गई लेकिन ये बात ग्लोबल इकोनमी के साथ भी हुई है। दौर मुश्किल है लेकिन हम इससे उबरेंगे। साल 2021 ऐतिहासिक साल होने जा रहा है, जिस पर पूरे देश की नजर है, संकट के इस दौर में भी मोदी सरकार का फोकस किसानों की आय दोगुनी करने, विकास की रफ्तार को बढ़ाने और आम लोगों को सहायता पहुंचाने पर ही है।

सीतारमण संसद में आज अपना तीसरा बजट पेश कर रही हैं

ऑफ-व्हाइट और लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने सीतारमण संसद में आज अपना तीसरा बजट पेश कर रही हैं। बता दें कि इससे पहले रविवार को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की बैठक में संसद में होने वाली चर्चाओं के समय निर्धारण को लेकर चर्चा की गई। राज्यसभा सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने बीएसी की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में फैसला लिया गया कि बजट सत्र का पहला चरण 15 फरवरी की बजाय 13 फरवरी तक संपन्न किया जाएगा।

इसके अलावा बैठक में बजट पर चर्चा और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए 10-10 घंटे का समय तय करने पर सहमति बनी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में राज्यसभा के सभी फ्लोर लीडर्स को भी शामिल किया गया था। फ्लोर लीडर्स के साथ इस बात पर चर्चा हुई कि बजट सत्र की कार्यवाही राज्यसभा में सुचारु रूप से चले, इसमें कोई व्यवथान उत्पन्न ना किए जाएं।

