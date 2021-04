Bank of Baroda Update: बैंक ऑफ बड़ौदा के खाताधारक इस हरे रंग का रखें ध्यान, बैंक ने ट्वीट कर दी जानकारी

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। बैंक खाताधारक अब बैंक जाकर ट्रांजैक्शन करने के बजाए बढ़चढ़ कर ऑनलाइन और डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। लोग आसानी से अपने घर बैठे मोबाइल फोन की मदद से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग के दौर में बढ़ रहे धोखधड़ी के मामलों को लेकर बैंक समय-समय पर ग्राहकों को अलर्ट करता रहा है। लोगों को अपने नेट बैंकिंग के पासवर्ड को लेकर अतिरिक्त सिक्योर रहने की अपील की जाती है। इसी क्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा ने ट्वीट कर अपने खाताधारकों के साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है।

SBI ने दिया झटका, बैंक ने बदली होम लोन की ब्याज दरें, 1 अप्रैल से लागू

The greener the safer doesn’t just apply to the mother earth but also to your banking password. Use uppercase letters, lowercase letters, special characters, and numbers to make your password strong. #StaySafeBankSafe pic.twitter.com/ELjTSpVDK2