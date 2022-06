Sologamy marriage क्या है ? गुजरात की क्षमा बिंदु करेंगी देश में 'पहली' ऐसी शादी

Bizarre

oi-Anjan Kumar Chaudhary

वडोदरा, 2 जून: गुजरात के वडोदरा शहर की 24 साल की एक युवती क्षमा बिंदु अपने-आप में एक अनोखी शादी की वजह से सुर्खियों में आ चुकी हैं। 11 जून को वो खुद के साथ ही सात फेरे लेने की तैयारियों में जुटी हुई हैं। इस विवाह को सोलोगैमी का जाता है और भारत में इस तरह की शादी का कोई और मामला अबतक सामने नहीं आया है। आइए जानते हैं कि स्व-विवाह क्या होता है, इसकी क्या कानूनी वैद्यता है और ऐसी शादी रचाने का मकसद क्या है? वैसे बता दें कि क्षमा बिंदु सिर्फ अपने साथ शादी ही नहीं कर रही हैं, शादी के बाद उनका हनीमून के लिए गोवा जाने का भी प्लान है। आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन दुनिया के कुछ देशों में ऐसे लोग सामने आ चुके हैं और अब भारत में भी ऐसा होने जा रहा है।

English summary

A girl Kshama Bindu from Vadodara, Gujarat is doing sologamy marriage. Know what is Sologamy Marriage, what is its purpose. Is self-marriage legal?