नई दिल्‍ली, 05 जुलाई: मां का आंचल उसके बच्‍चे के लिए सबसे महफूज़ जगह होती है। जन्‍म के तुरंत बाद जब वो दुनिया में आता है तभी से वो अपनी मां के स्‍पर्श को पहनाने लगता है। वहीं मां भी अपने बच्‍चे को एक खरोंच आने से भी बचाती हैं। वहीं अब एक ऐसा मामला आया है जिसमें मां ही अपने नवजात बच्‍चे के लिए हैवान बन गई। उसने अंधविश्‍वास में फंसकर ऐसा काम कर डाला जिसे सुनकर हर किसी की रूंह कांप गई।

English summary

suspicion of 'Satan', the mother became a giant, did such a thing with the newborn child, the soul would tremble on hearing