फोन पर आखिर क्या बातें रहे थे पति-पत्नी? कि दोनों ने कर ली आत्महत्या, हो रही है डेथ कॉल की तफ्तीश

बिलासपुर,12 मार्च। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमे 3 महीने पहले ही पति-पत्नी बने युगल के बीच फोन पर हुई बात मौत का कारण बन गई। लोग अब उसे डेथ कॉल यानि मौत का कॉल कह रहे हैं। दरअसल एक दम्पति ने फोन पर हुई बातचीत के बाद आत्महत्या कर ली है।

झकझोर कर देने वाले एक घटनाक्रम में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पदस्थ CRPF के जवान और बिलासपुर में स्थित उसके घर में मौजूद पत्नी घर में आत्महत्या कर ली । खुद को मौत के हवाले करने से से पहले पति पत्नी फोन पर बात कर रहे थे। अब पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि दोनों के बीच फोन पर आखिर क्या बातचीत हुई कि हताशा में दोनों ने मौत को गले लगा लिया। आज शनिवार को दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार बिलासपुर में किया गया।

मामले की जांच कर रहे पचपेड़ी थाना इंचार्ज प्रवीण सिंह राजपूत के मुताबिक बिलासपुर के कुकुर्दीकेरा इलाके में रहने वाले 25 साल के चंद्रभूषण जगत CRPF की 113वीं बटालियन, गढ़चिरौली में पोस्टेड थे। केवल तीन महीने पहले ही उसकी शादी सरकंडा के लोधीपारा की रहने वाली 22 साल की यामिनी जगत से शादी हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही चंद्रभूषण गढ़चिरौली वापस लौट गया था, दोनों के बीच फोनपर ही बातचीत हो पाती थी।

पुलिस के अनुसार बीते गुरुवार को युगल के बीच फोन पर बातें चल रही थी। इसी दौरान जवान चंद्रभूषण को ना जाने क्या हुआ,उसने खुद को गोली मार ली, इधर फोन पर दूसरे तरफ उसकी पत्नी ने भी फोन रखकर पत्नी ने भी फांसी लगा लगाकर आत्महत्या कर ली। अब पुलिस यह जानने में जुटी हुई है कि आखिर दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ,जो दोनों ने शादी के महज 3 महीने बाद इतना बड़ा कदम उठा लिया।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक चंद्रभूषण जगत की पत्नी ने जब खुद को फांसी के फंदे के हवाले किया, तब घर पर कोई नहीं था। माता-पिता खेत थे ,जबकि चंद्रभूषण का भाई परवीन अपनी बहन को स्कूल छोड़ने के लिए गया हुआ था , प्रवीण जब बच्ची को स्कूल से लेकर लौटा तो,उसने अपनी भाभी को फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया। भाभी की लाश देखकर वह सदमे से उबरा नहीं था कि तभी कुछ ही पलों में CRPF के अफसरों ने फोन पर उसे ,उसके भाई की आत्महत्या की जानकारी दी।

