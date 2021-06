बिहार: गोपालगंज में आर्केस्ट्रा डांसर से गन प्वाइंट पर रेप, आरोपी गिरफ्तार

Bihar

oi-Love Gaur

पटना, जून 27: बिहार में ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली लड़की से बंदूक के दम पर रेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पूरा मामला बिहार के गोपालगंज का है। पुलिस में एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुष्कर्म के मामले को लेकर गोपालगंज के एसपी आनंद कुमार ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच जारी है।

जानकारी के मुताबिक पीड़िता मोहम्मदपुर के ज्योति आर्केस्ट्रा ग्रुप में डांसर का काम करती है। शनिवार की रात किसी कार्यक्रम के लिए उस बुलाया गया, जहां आरोपी युवक के उसे घर छोड़ने के नाम पर बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया। बताया जा रहा कि पीड़िता के साथ एक और लड़की भी। इस दौरान रास्ते में किसी सूनसान जगह पर उसके साथ गन प्वाइंट पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। इस दौरान दूसरी लड़की आरोपी से बार-बार छोड़ने की विनती करतीं रही लेकिन आरोपी ने उसको नहीं बख्शा।

Bihar | Girl working in an orchestra allegedly raped on gunpoint in Gopalganj district

"An FIR has been registered and we have arrested the accused. Further investigation is underway," Gopalganj SP Anand Kumar pic.twitter.com/CZa9JXk3wG