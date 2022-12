Bihar: नया विमान और हेलीकॉप्टर खरीदेगी नीतीश सरकार, जानें कौन भरेगा उड़ान ?

बिहार सरकार एक नया विमान और हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी में है। मंगलवार को नीतीश कुमार की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। कुछ महीनों में खरीदारी की औपचारिकता पूरी होने की संभावना है।

बिहार सरकार ने एक नया विमान और एक हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया है। बिहार कैबिनेट ने इससे संबंधित प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इस खरीदारी के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति गठित की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर जल्द ये विमान और हेलीकॉप्टर राज्य सरकार के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। राज्य सरकार के पास अभी 9 सीटों वाला एक विमान है। जबकि, जिसकी खरीद होने वाली है, वह 12 सीटों वाला विमान होगा। राज्य के मुख्य सचिव की अगुवाई में इस खरीदारी के लिए जो समिति गठित की जा रही है, वह तीन महीने अपने रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी।

