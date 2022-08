MP में सबसे लंबी सुरंग बनकर तैयार, यहां देखें मोहनिया टनल की ये शानदार तस्वीरें, जानें इसकी खासियत

Bhopal

रीवा, 22 अगस्त। विंध्य क्षेत्र की आम जनता को जल्द ही मोहनिया घाटी में सुरंग की सौगात मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर-39 में सीधी-रीवा मार्ग पर निर्माणाधीन मोहनिया टनल का निर्माण कार्य अगस्त महीने के पहले सप्ताह में पूरा हो चुका है। निर्माण काम के साथ ही फिनशिंग का कार्य भी पूर्ण होने के बाद टनल के लोकार्पण का कार्यक्रम तय करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। लोकार्पण के बाद लोगों को बड़ी टनल की सौगात मिल जाएगी।

नितिन गडकरी ने ट्वीट कर दी जानकारी

Making New India: The Hub of World Class Infrastructure!

The project for Churhat bypass including Tunnel on Rewa-Sidhi section of NH 75E in Madhya Pradesh is near completion with 97% progress & running 6 months ahead of its scheduled completion of March 2023. #PragatiKaHighway pic.twitter.com/8yWDujAFge