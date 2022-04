क्राइम ब्रांच पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा किया बरामद, तीन आरोपी गिरफ्तार

Bhopal

भोपाल, 14 अप्रैल। राजधानी की क्राइम ब्रांच पुलिस ने तीन शातिर हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 देसी पिस्टल समेत 10 जिंदा राउंड कारतूस भी बरामद किए हैं।

पूरा मामला मिसरोद थाने क्षेत्र का है, जहां क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो संदिग्ध व्यक्ति हथियार बेचने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और आरोपियों को धर दबोचा।

क्राइम ब्रांच के मुताबिक एक टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दो व्यक्ति, जिनमें एक ने सफेद सर्ट व नीली पैन्ट पहनी है, उम्र करीब 50-55 होगी, जो अपने हाथ में हरे व केसरिया रंग का थैला टांगे हुए है तथा दूसरे लड़के ने स्लेटी रंग की सर्ट जिस पर काले रंग के फूल बने हुए हैं व नीली जीन्स पहने हुए है। 11 मील ब्रिज के नीचे थाना मिसरोद पर अपने पास हथियार रखे हुए हैं, जो किसी को बेचने की फिराक में खड़े हैं। अगर समय पर पकडा न गया तो वह व्यक्ति हथियार बेच कर कहीं निकल जाएगा।

पुलिस 11 मील ब्रिज के नीचे मिसरोद पहुंची, जहां मुखबिर द्वारा बताए हुए हुलिये का व्यक्ति को देखा, जिसने शंका होने पर भागने का प्रयास किया, लेकिन स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया गया।

आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस अलर्ट मोड पर

आपको बता दें कि आगामी महावीर जयंती, हनुमान जयंती, ईस्टर, रमजान के त्यौहार को देखते हुए भोपाल पुलिस द्वारा त्यौहारों को शांति पूर्वक सम्पन्न कराने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है।

सभी कार्यक्रम, जुलूस जो सार्वजनिक स्थल पर होने हैं, वो व्यवस्थित एवं परंपरागत रूप से पुलिस प्रशासन की अनुमति एवं शर्तों के साथ संपन्न होंगे। सभी कार्यक्रमों में आवश्यकतानुसार मजबूत पुलिस व्यवस्था भारी बल के साथ लगाई गई है।

इन सभी त्यौहारों के लिए हर समाज के सहायक एवं महत्वपूर्ण लोगों से आरक्षक से लेकर एसपी तक के अधिकारी द्वारा शांति कमेटी के मेम्बरों की मीटिंग हर मोहल्ले में ली जा रही है।

