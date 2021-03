मध्य प्रदेश में फिर लौटा कोरोना, भोपाल व इंदौर में 17 मार्च से नाइट कर्फ्यू लागू होगा

Bhopal

oi-Vishwanath Saini

भोपाल। कोरोना वायरस खत्म होने की बजाय वापस लौट रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित नए मरीज फिर से लगातार सामने आने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया है।

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल व इंदौर में 17 मार्च से आगामी आदेशों तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अलावा आठ शहरों जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगौन में 17 मार्च से बाजार दस बजे तक बंद करने होंगे।

Night curfew will be implemented in Bhopal & Indore from March 17 until further order. Whereas markets in 8 cities-Jabalpur, Gwalior, Ujjain, Ratlam, Burhanpur, Chhindwara, Betul, Khargone to shut at 10 pm, from March 17. There won't be curfew in these cities: Madhya Pradesh Govt