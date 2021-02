मध्य प्रदेश कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा व 11 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया

Bhopal

oi-Vishwanath Saini

भोपाल। देश में पेट्रोल डीजल व घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर शनिवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेशव्यापी बंद के आह्वान का असर मिला जुला रहा।

पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने शनिवार सुबह भोपाल के हबीबगंज पुलिस थाना इलाके में प्रदर्शन किया। आरोप है कि वे बिट्टन मार्केट इलाके में पहुंचे और दुकानों को जबरदस्ती बंद कराने लगे। वे अरेरा कालोनी स्थित पेट्रोल पंप को बंद कराने भी पहुंचे।

बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने और दुकानों को बंद करवाने की कोशिश करने पर पुलिस ने पूर्व मंत्री शर्मा व कांग्रेस के 11 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर नई जेल भेज दिया। इधर, भोपाल में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में भी प्रदर्शन किया गया। दिग्विजय ने केंद्र सरकार से पेट्रोल पर लगने वाला सेंट्रल एक्साइज टैक्स कम करने की मांग की।

Madhya Pradesh: Congress leader PC Sharma arrested for allegedly protesting and shutting down markets without permission, in Bhopal. He has been arrested by Habibganj Police

State Congress has given a call for a half-day 'bandh' in the state today against the rising fuel prices. pic.twitter.com/PbPkan2csl