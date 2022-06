सतना के इस गांव में नेताओं के प्रवेश पर ग्रामीणों ने लगाई रोक, जानिए वजह?

Bhopal

सतना 22 जून: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बिगुल बजते ही ग्राम पंचायतों से बहिष्कार की खबरें आनी शुरू हो गई है एक ऐसा ही मामला राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल के विधानसभा क्षेत्र से आया है जहां अमरपाटन जनपद पंचायत जुड़मनिया के ग्रामीणों ने पूरे गांव में पोस्टर लगाकर नेताओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है घर-घर लगाए गए पोस्टरों में लिखा है कि नेताओं का आना यहां मना है।

ग्रामीणों का आरोप

ग्राम जुर्मनिया में जहाँ पर 20 वर्षों से सड़क की आस लगाए बैठे हैं, प्री मानसून की हल्की बारिश से लोग घरों से नही निकल पा रहे है कच्ची सड़क होने के वजह से सड़क में पानी घुटनों तक भरा रहता है। ग्रामीणों ने बताया की आज पिछले 20 सालों वो इस परेशानी का सामना कर रहे है। क्षेत्रीय विधायक रामखेलावन पटेल मध्यप्रदेश शासन में राज्यमंत्री हैं इसके बावजूद भी गांव विकास से कोषों दूर है,

लगाए पोस्टर नेताओं का आना मना है

चुनाव नजदीक आने के बाद ग्रामीणों ने आक्रोश में आकर अब अपने घरों के बाहर रोड नही तो वोट नही के पोस्टर चस्पा कर दिया है साथ ही नेताओ का आना मना हैं कि पोस्टर गांव में लगाये गए है।

रोड नहीं तो वोट नहीं

ग्रामीणो का कहना है अगर गांव में रोड नही बनी तो वो बोट नही डालेंगे,

इसके साथ साथ गांव पानी के भी समस्या से जूझ रहा है गांव में महिलाएं दूर लगे नल से पानी लेने के लिए जाती हैं इस दौरान उन्हें पानी के लिए घंटो मशक्कत करना पड़ता हैं। ग्राम पंचायत जुर्मनिया में आज तक न ही लोगो को सड़क मिली हैं न ही पानी मिल पा रहा है 21वी शताब्दी में जहा लोग चंद तक पहुच गए है सतना का ये गांव आज पिछड़ा हैं, गांव में कही पर भी विकास नजर नही आ रहा है।

दूसरे चरण में है पंचायत चुनाव

अमरपाटन जनपद पंचायत अंतर्गत दूसरे चरण में 1 जुलाई को मतदान है। जिसमें पंच, सरपंच, जनपद पंचायत के सदस्यों के चुनाव नतीजे 14 जुलाई को घोषित किए जाएंगे तो वही 15 जुलाई को पंचायत सदस्यों के चुनाव परिणाम का ऐलान होगा।

