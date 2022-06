शादी के 12 वर्ष बाद भी घर में नहीं गूंजी किलकारी, पति-पत्नी ने कुएं में कूदकर दे दी जान

Bhopal

सिंगरौली, 4 जून: शादी के 12 साल बाद भी संतान नहीं होने से दुखी एक दंपती ने अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। शुक्रवार को पति-पत्नी दोनों ने कुएं में कूदकर जान दे दी। घटना बंधौरा चौकी क्षेत्र के खोखरी गांव की है। सुबह कुएं के पास पहुंचे घर के सदस्यों ने शव देखा तो दंग रह गए। आनन-फानन में परिजन ने पुलिस को सूचना दी और शव को कुएं से निकलवाया। लोग बताते हैं कि शादी को लंबे समय होने के बाद भी संतान नहीं होने से दंपती को आए दिन किसी न किसी से ताना सुनने को मिलता था। घर-गांव व मायका सभी जगह पर दंपती को देखने पर लोग मुंह मोड़ लेते थे। इससे उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता।

खोखरी गांव के जयपत शाह (34) पत्नी फूलमति उर्फ बिंदू शाह (32) के साथ गांव में ही करीब दो किमी दूर ससुराल गया था। देर शाम दंपती वहां से भोजन करने के बाद वापस अपने घर लौटा। रात में ही उन दोनों ने आत्महत्या का कदम उठाया।

पड़ोसियों के हवाले से पुलिस ने बताया

संतान नहीं होने को लेकर पति-पत्नी दोनों में अकसर विवाद की स्थिति बनी रहती थी। कई बार दोनों के बीच हुए झगड़े को आसपास के लोगों ने समझाइश देकर शांत कराया था। घटना से पहले भी दोनों के बीच संतान नहीं होने को लेकर विवाद हुआ था।

राजीव पाठक, एसडीओपी मोरवा

खोखरी गांव में दंपती ने कुएं में कूद कर जान दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक में पुलिस कुछ लोगों से पूछताछ कर चुकी है। प्रथम दृष्टया यह बात सामने आई है कि वह संतान नहीं होने से दु:खी होकर यह कदम उठाया।

