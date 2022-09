umaria: प्रेमी जोड़े ने एक ही पेड़ पर फांसी लगाकर की आत्महत्या, जानिए सुसाइड का कारण ?

Bhopal

उमरिया 7 सितंबर। जिले के इन्दवार थाना अंतर्गत अमरपुर चौकी के गंजरहा गांव में एक प्रेमी जोड़े का शव गांव के बाहर महुआ के पेड़ से लटका मिला। जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे लेकिन समाज और परिवार के विरोध के चलते दोनों ने आत्महत्या करने का कदम उठाया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

दोनों प्रेमी घर से रात में निकले

बताया जाता है कि इस आतमघाती कदम में इन्दवार थाना अंतर्गत अमरपुर चौकी के गंजरहा गांव निवासी प्रेमी जोड़ा लक्ष्मण गोंड उम्र 22 साल एव लक्ष्मी कोल उम्र 18 साल है। यह दोनों प्रेमी और प्रेमिका रात को किस समय घर से निकले, इसकी किसी को भी पता नहीं चल पाया। सुबह लोगों ने इन दोनों के शव को पेड़ पर लटकते हुए देखा तब इनके घरों तक घटना की जानकारी पहुंची। घर के लोगों को यह जानकर बड़ा धक्का पहुंचा कि दोनों युवाओं ने मौत को गले लगा लिया है।

गांव से 1 किलोमीटर दूर लगाई फांसी

परिवार वालों की माने तो देर रात करीब 10 बजे दोनो अपने घरों में सामान्य तरीके से खाना पीना खाकर अपने विस्तार में सोए थे। सुबह घर पर नहीं मिले, जिसके बाद खोजबीन किया गया तो दोनो गांव से एक किमी दूर बजरंग धाम स्थित महुए के पेड़ पर मृत अवस्था में फंदे में झूलते मिले। किन कारणों से प्रेमी जोड़े ने आतमघाती कदम उठाया यह तो जांच के बाद ही साफ हो सकेगा, पर फिलहाल इस घटना से परिवार वालों का रो-रो कर हाल बेहाल है।

