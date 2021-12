अलविदा Captain Varun Singh, CSD हेलिकॉप्टर हादसे में शहीद वरुण सिंह का भोपाल में अंतिम संस्कार

Bhopal

oi-Vishwanath Saini

भोपाल, 17 दिसम्बर। तमिलनाडु के कुन्नूर में Mi-17 हेलिकॉप्टर क्रैश हादसे में शहीद हुए भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह शुक्रवार सुबह भोपाल में अंतिम सफर पर निकले। उन्हें विदाई और शहीद की पार्थिव देह की एक झलक पाने को जन सैलाब उमड़ा।

Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan pays last respects to Group Captain Varun Singh at Bairagarh crematorium in Bhopal.

The lone survivor of #TamilNaduChopperCrash was under treatment at Command Hospital in Bengaluru, Karnataka where he passed away on December 15th. pic.twitter.com/VKwOYlb7Wo