बेंगलुरु रेप केस: क्राइम सीन रिक्रिएट के दौरान दो आरोपियों ने की भागने की कोशिश, पुलिस ने पैर में मारी गोली

Bangalore

oi-Kapil Tiwari

बेंगलुरु, मई 28। बेंगलुरु में 22 साल की एक लड़की के साथ रेप और मारपीट के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को पुलिस की टीम सभी आरोपियों को घटनास्थाल पर सीन रिक्रिएट के लिए लेकर गई। इस दौरान 2 आरोपियों ने मौके से भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिसवालों की फायरिंग में दोनों आरोपियों को पैर में गोली लग गी है।

अस्पताल में भर्ती हैं 2 आरोपी

ये घटना शुक्रवार सुबह की है। डीसीपी ईस्ट बेंगलुरु सिटी डॉक्टर शरणप्पा एसडी ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 2 आरोपी घटनास्थल से भागने की कोशिश कर रहे थे तभी पुलिस की कार्रवाई में दो आरोपियों को पैर में गोली लगी है। डीसीपी ने बताया कि ये घटना सुबह 5 बजे के बाद की है। पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीसीपी ने बताया कि हमने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसमें 4 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, पीड़िता और आरोपी एक-दूसरे को जानते हैं।

This morning when we went to examine crime spot where 2 accused tried to escape & were shot. They're hospitalised. We've traced victim. We'll get her version & proceed probe. Preliminary info has confirmed that both victim & accused are from Bangladesh: DCP East Bengaluru City