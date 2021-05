बेंगलुरु में 22 साल की युवती के साथ हैवानियत, गैंगरेप और मारपीट के बाद वीडियो किया वायरल

Bangalore

बेंगलुरु, मई 28। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक महिला के साथ मारपीट और गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने महिला के साथ ना सिर्फ मारपीट और गैंगरेप किया, बल्कि उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसमें 2 महिलाएं बताई जा रही हैं।

लड़की के प्राइवेट पार्ट को भी पहुंचाया नुकसान

NDTV की खबर के मुताबिक, ये घटना 6 दिन पहले की है। इन दिनों शहर में इस घटना को लेकर लोगों के अंदर काफी गुस्सा है। पुलिस ने बताया है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में कुछ लोग एक 22 वर्षीय युवती के साथ हैवानियत करते हुए दिख रहे हैं। इन हैवानों ने लड़की के प्राइवेट पार्ट को भी नुकसान पहुंचाया है। पुलिस ने बताया है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो और आरोपियों से पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारी की गई है। आरोपियों के खिलाफ रेप और मारपीट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

Karnataka | Six people, including two women, were arrested in Bengaluru yesterday, in connection to a case of rape and assault of a woman

Assam Police had sought information about the accused on Thursday, as they shared visuals from a video circulating on social media