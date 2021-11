आजमगढ़: JAM के बहाने अमित शाह का अखिलेश पर निशाना, जानिए क्या कहा?

Azamgarh

oi-Love Gaur

लखनऊ, 13 नवंबर: उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में सभी दलों ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। इस बीच शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी और योगी सरकार की ओर किए जा रहे विकास कार्यों को गिनवाया तो पूर्व सपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। अपने भाषण में अमित शाह ने कहा कि जिस आजमगढ़ को दुनिया भर में सपा शासन के अंदर कट्टरवादी सोच और आतंकवाद के पनाहगार के रूप में जाना जाता था, उसी भूमि पर आज मां सरस्वती का धाम बनाने का काम हो रहा है।

इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी एक JAM लाए हैं, जिससे भ्रष्टाचार विहीन खरीद हो सके। JAM का अर्थ है J- जन धन बैंक खाते, A- आधार कार्ड और M- हर आदमी को मोबाइल। और समाजवादी पार्टी भी JAM लाई है और उसका अर्थ है J - जिन्ना, A- आजम खान और M- मुख्तार है। ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकते। जैसे ही चुनाव नजदीक आने लगे है अखिलेश को जिन्ना बहुत महान लगने लगे हैं।

#WATCH We brought in JAM- J for Jan Dhan account, A for Aadhar Card, M for mobile phones. Now, SP also said to have brought a JAM...which is - 'J for Jinnah, A for Azam Khan & M for Mukhtar'. As polls approach, Akhilesh is seeing a great person in Jinnah: Union Home Min Amit Shah pic.twitter.com/UOOlI50e1d