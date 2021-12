फैक्ट चेक: वाराणसी में पीएम के सामने लगे 'हाय हाय मोदी' के नारे? जानें सच

Fact Check

oi-Rahul Kumar

नई दिल्ली, 24 दिसंबर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में पुनर्निर्मित काशी-विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए वाराणसी गए थे। काशी प्रवास के दौरान पीएम मोदी ने शहर में हो रहे पुनर्निर्माण का निरीक्षण भी किया था। अब इसी घटना से जोड़ा हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वीडियो में लोगों को मोदी विरोधी नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं । दावा किया जा रहा है कि मीडिया ने वाराणसी में लोगों ने द्वारा पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारे लगाए गए इन नारों को नहीं दिखाया गया है।

सोशल मीडिया लोग मोदी से जुड़ा 26 सेकंड का एक वीडियो शेयर कर रहे हैं। इसमें पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बनारस की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं, जबकि वहां सड़क के किनारे खड़े लोग हाय-हाय मोदी के नारे लगा रहे हैं। वीडियो में कुछ और एंटी पीएम मोदी नारे भी सुनाई दे रहे हैं। वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि मीडिया ने इस खबर को नहीं दिखाया है।

वन इंडिया की फैक्ट चैक टीम ने इस दावे की पड़ताल की है। पड़ताल में पता चला है कि, ,सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को एडिट किया गया है। उसमें छेड़छाड़ की गई है। इस घटना के कई वीडियो ट्विटर पर शेयर किए गए हैं। जिसमें दिख रहा है कि, जब पीएम मोदी और सीएम योगी रात में बनारस में भ्रमण कर रहे थे, तब वहां मौजूद लोगों ने एंटी नारे नहीं लगाए हैं, बल्कि मोदी जिंदाबाद, जय श्री राम और हर-हर महादेव के नारे लगाए गए थे।

एएनआई और एबीपा न्यूज ने भी इस घटना के वीडियो शेयर किए हैं। 13 दिसंबर को मेगा काशी-विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी और सीएम योगी अचानक रात्रि निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। रिवर्स इमेज सर्च की मदद से हमने पाया कि वरिष्ठ पत्रकार रोहन दुआ ने वायरल वीडियो से मेल खाता एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में एंटी मोदी नारे नहीं बल्कि मोदी के समर्थन में नारे लगते दिख रहे हैं।

Reporter’s Diary: PM @narendramodi met random consituents of Varanasi following launch of #KashiVishwanathDham.

Locals took selfies from every corner of street as he and CM @myogiadityanath walked on roads.

PM will be visiting adopted village Umraha, Swarved Mahamandir today pic.twitter.com/VIBLfdu18k