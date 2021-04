fact check: पुलिसकर्मी ने गुस्से में कपल को गोलियों से भूना? सामने आया वायरल वीडियो का सच

Fact Check

oi-Rahul Kumar

नई दिल्ली, अप्रैल 13: सोशल मीडिया पर पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला और एक पुरुष को दिन-दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है। वीडियो में दो पक्षों की बहस होती है और पुलिस वाला पिस्तौल निकाल कर सामने वाले व्यक्ति और उसके साथ मौजूद महिला को गोली मार देता है। वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हुई कि, लोग इसकी पीछे का सच जानने के लिए ट्वीट करने लगे।

वीडियो वायरल होने के बाद यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस समेत कई राज्य की पुलिस को ट्विटर पर ट्वीट कर इस वायरल वीडियो की सच्चाई बतानी पड़ी है। इस वीडियो को लेकर ट्विटर पर कई यूजर्स ने यूपी पुलिस को टैग करके इस वीडियो का सच बताने का निवेदन किया। इसके बाद यूपी पुलिस ने वीडियो की पूरी सच्चाई बता दी। यूपी पुलिस ने इस ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा, 'यह वीडियो गुड़गांव स्थित एक कैफे का है, जहां किसी वेब सीरीज की शूटिंग हुई थी। कैफे के मैनेजर से इस तथ्य की पुष्टि की जा चुकी है। कैफ़े के मालिक, कृष्ण नरवाल ने बताया कि ये घटना क़रीब तीन महीने पुरानी है।

वन इंडिया फैक्ट चेक टीम ने जब इस वीडियो की पड़ताल की तो पता चला कि, यह वीडियो करनाल की है। जहां रेस्टोरेंट के बाहर ये शूटिंग पूरी हुई है। ये वीडियो करनाल स्थित Friends Cafe के बाहर का है।ये शूटिंग हाल ही में नहीं बल्कि 2 से 3 महीने पहले की गई थी। वहीं करनाल में भी वीडियो को लेकर अफवाह फैल गई। सी.एम. सिटी में सैक्टर-12 स्थित सुपर मॉल के बाहर एक पुलिसकर्मी ने पति व पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है।

#FactCheck- A video of a gory murder by a cop outside a restaurant is floating since today morning on #socialmedia, triggering queries & confusion.

On verification, it’s attributed to a #webseries shot outside ‘Friends Cafe’ in Karnal Haryana as per the manager of the Cafe. pic.twitter.com/63GHkScx9j