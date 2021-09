Fact Check: UPSC का ऑफिशियल अकाउंट होने का दावा कर रहा ये ट्विटर हैंडल फर्जी है

Fact Check

oi-Rizwan M

नई दिल्ली, 30 सितंबर: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने बीते हफ्ते को सिविल सेवा परीक्षा 2020 का फाइनल रिजल्ट जारी किया है। जिसके चलते सोशल मीडिया पर आयोग के ट्विटर हैंडल को भी काफी सर्च किया गया है। इस बीच एक ट्विटर हैंडल @UpscIndia33 के तेजी से फॉलोवर्स बढ़े हैं। दरअसल इस हैंडल के यूपीएससी का ऑफिशियल अकाउंट होने का दावा किया गया है। इसकी पड़ताल करते हुए पीआईबी फैक्ट चैक ने पाया है कि ये दावा एकदम फर्जी है। पीआईबी ने बताया है कि यह अकाउंट फेक है क्योंकि UPSC का कोई आधिकारिक ट्विटर अकाउंट नहीं है।

पीआईबी ने हिदायत दी है कि यूपीएससी से जुड़ी किसी जानकारी के लिए ट्विटर अकाउंट पर भरोसा ना करें। आयोग की आधिकारिक साइट से ही जानकारी लें। बता दें किसिविल सेवा परीक्षा 2020 में 761 उम्मीदवार उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। पुरुष वर्ग में शुभम कुमार और महिला वर्ग में जागृति अवस्थी ने सबसे ज्यादा अंक हासिल किए हैं। उत्तीर्ण उम्मीदवारों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और केंद्रीय सेवाओं, ग्रुप क तथा ग्रुप ख में नियुक्त किया जाएगा।

A Twitter account "@UpscIndia33" claims to be the official Twitter handle of the Union Public Service Commission (UPSC).#PIBFactCheck

▶️This account is #Fake.

▶️Presently, UPSC does not have any official Twitter account.

For updates, visit: https://t.co/X8gHJoTGEo pic.twitter.com/dvjOHHo5UY