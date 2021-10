Fact Check: इंडियन ऑयल के नाम पर लकी ड्रॉ से ईनाम जीतने के दावे की जानिए सच्चाई, कंपनी ने जारी की चेतावनी

Fact Check

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, 03। पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल ने कंपनी के नाम पर हो रही एक धोखाधड़ी को लेकर चेतावनी जारी की है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि हमारी संज्ञान में आया है कि कुछ लोग और एजेंसियां हमारी कंपनी के नाम पर फर्जी लकी ड्रॉ का आयोजन कर रही हैं, जिसमें वो ईनाम देने की बात कर रही हैं। कंपनी ने कहा है कि ऐसे फर्जी लोगों और एजेंसियों से बचकर रहें और ऐसी किसी भी वेबसाइट या व्यक्ति पर भरोसा ना करें।

It has come to our notice that bogus people/agencies are promising prizes by organising fake lucky draws. The public is advised to not trust any such website. #FraudAlert@PIBFactCheck pic.twitter.com/ZhvBjvtRQP