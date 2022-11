Fack Check: भूकंप के बीच नमाज अदा करते हुए इमाम का Video वायरल, जानिए सच

Fact Check

oi-Love Gaur

Fact Check News: बीते दिनों भारत से लेकर कई जगहों से लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। सोमवार को इंडोनेशिया में भूकंप के आई भयंकर तबाही ने लोगों को डरा के रख दिया। इस भयानक भूकंप में 160 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि एक हजार से अधिक लोग घायल हो गए। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इंडोनेशिया में भूकंप के भारी झटकों के बीच एक मस्जिद के अंदर इमाम इबादत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में क्या इस वीडियो की सच्चाई जानिए...

इंडोनेशिया के पश्चिम जावा प्रांत में आए विनाशकारी भूकंप में कम से कम 160 लोग मारे गए, लगभग एक हजार घायल हुए और करोड़ों का नुकसान हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 5.6 थी और यह स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 1:21 बजे इंडोनेशिया पहुंचा था। भूकंप का केंद्र सियानजुर शहर के करीब था।

#Earthquake of 5.6 magnitude hits Indonesia, 56 died and 700 injured so far. worshipers continued to pray Salah. SubhanAllah. May Allah bless them and have mercy on them 😥 pic.twitter.com/zDMMGCnDdb