Fact Check: क्या पुतिन ने इमरान खान से गिलगित-बाल्टिस्तान भारत को सौंपने को कहा है?

नई दिल्ली, 05 मार्च: रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त जंग चल रही है। बीते महीने फरवरी के आखिरी हफ्ते में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी फौजों को यूक्रेन पर हमले की इजाजत दी थी। इसी दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी रूस के दौरे पर थे और उनकी काफी लंबी मुलाकात पुतिन के साथ हुई। इस मुलाकात के करीब 10 दिन बाद अब एक दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि पुतिन ने इमरान खान को पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान भारत को वापस करने को कहा है।

सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज के मुताबिक, व्लादिमीर पुतिन ने इमरान खान को साफ कहा है कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान के जो हिस्से उसने कब्जा कर रखे हैं, उनको भारत को लौटाए। इससे जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर शेयर की गई 30 सेकेंड की एक क्लिप को लेकर दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने पाकिस्तान से गिलगित-बाल्टिस्तान को भारत को सौंपने के लिए कहा है। वीडियो में पुतिन की ओर से कथित तौर पर कहा जा रहा कि रूस गिलगित को एक अनंतिम प्रांत बनाने की पाकिस्तानी पहल का समर्थन नहीं करता है।

पोस्ट में ये भी कहा गया है कि भारतीय मीडिया आपको यह नहीं दिखाएगा कि पुतिन ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और लद्दाख को भारत का हिस्सा बताया है। साथ ही उन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान पर सुरक्षा परिषद में वीटो की घोषणा भी की है।

क्या है वीडियो की सच्चाई

वनइंडिया ने इस वीडियो को लेकर पड़ताल की तो पता चला कि यह सच्चाई से परे है। जो वीडियो शेयर की जा रही है वो एडिट करके बनाई गई है। पुतिन का यह वीडियो 28 फरवरी 2022 को अपलोड किया गया था। जिसमें पुतिन ने कहा कि पश्चिम झूठ का साम्राज्य है। रूसी राष्ट्रपति पश्चिम देशों की बात कर रहे थे और इसे इस वीडियो में पाकिस्तान और कश्मीर से जोड़ दिया गया, जो बिल्कुल सच से परे और झूठा है।

BREAKING NEWS!!!!!!!

President #Putin announced to veto the issue of Gilgit provisional province in the Security Council

His cabinet condemned BAP for senate resolution on Gilgit province

Asked Pakistan to withdraw and hand Gilgit to India #Russia #Pakistan #GilgitBaltistan pic.twitter.com/vG1SOK5RN2