Fact Check: क्या अमिताभ बच्चन ने दाऊद से मिलाया था हाथ, जानें वायरल फोटो की सच्चाई?

Fact Check

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली: सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से बॉलीवुड में हंगामा जारी है। हाल ही में कंगना रनौत और बीजेपी सांसद रविकिशन ने बी टाउन में ड्रग्स का मुद्दा उठाया था, जिस पर जया बच्चन ने पलटवार किया। इसके बाद से सुशांत और कंगना के फैन्स के निशाने पर बच्चन परिवार है। इस बीच अमिताभ बच्चन की एक तस्वीर वायरल हो रही है। साथ ही उसको लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं।

अमिताभ बच्चन की तस्वीर शेयर करते हुए एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि अमिताभ के साथ फोटो में कौन है...क्या ये मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम है...क्या अमिताभ अभी भी दाऊद के संपर्क में हैं। अंत में ट्विटर यूजर ने लिखा कि मैं नहीं जानता ये सही है कि नहीं, ये फोटो मैंने फेसबुक से ली है। इसके बाद अमिताभ बच्चन के आलोचक इस फोटो को तेजी से वायरल करने लगे।

#Who is seen with Amitabh Bachchan on the picture!

Is he the world's notorious terrorist Dawiod Ibrahim!

But is Amitabh Bachchan still in touch with Dawood?

N.B. This picture was taken from facebook,I don't know it's reality. pic.twitter.com/vATAMY37R1