IIT मद्रास इस कोर्स में दे रहा फ्री में दाखिला, अनुभवी शिक्षकों का मिलेगा साथ, ऐसे करें अप्लाई

oi-Mukesh Pandey

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास 'आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग' कोर्स लॉन्च करने जा रहा है। यह पाठ्यक्रम मैथ पर आधारित होगा। छात्र घर बैठे इस पाठ्यक्रम में निशुल्क दाखिला ले सकेगें। साथ ही पाठ्यक्रम की कोचिंग के लिए भी आईआईटी मद्रास कोई शुल्क नहीं ले रहा। 'आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग' कोर्स के लिए अप्लाई करने वाले अभ्यर्थियों को । भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के अनुभवी शिक्षक वर्चुअली पढ़ाएंगे।

Take free admission in IIT Madras out of the box thinking course know how to apply for